Diogo Dos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Dos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Dos Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Dos Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Dos Santos 27 Ağu 2001 tarihinde Morges şehrinde doğmuştur. İsviçre,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Paulos Dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Dos Santos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Diogo Dos Santos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Dos Santos'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Diogo Dos Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Dos Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Diogo Dos Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo Dos Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U21

27 Temmuz 2021 yılında Lausanne-Sport

6 Temmuz 2022 yılında FC Bulle

Diogo Dos Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Dos Santos şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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