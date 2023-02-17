Arthur Ndebele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Ndebele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Ndebele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Ndebele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Ndebele 22 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Ndebele Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arthur Ndebele, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Arthur Ndebele'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arthur Ndebele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arthur Ndebele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arthur Ndebele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Ndebele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Team Vaud U18

1 Ocak 2017 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2018 yılında Vevey United

25 Ağu 2019 yılında FC Bavois

30 Haziran 2020 yılında Vevey United

4 Ağu 2020 yılında FC Bulle

Arthur Ndebele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Ndebele şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Lausanne-Sport

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.