Rogerio Sumbula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rogerio Sumbula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rogerio Sumbula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rogerio Sumbula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rogerio Sumbula 29 Ekim 1996 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Rogerio Kevin Sumbula Malula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rogerio Sumbula Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rogerio Sumbula, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 25 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Rogerio Sumbula'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rogerio Sumbula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rogerio Sumbula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rogerio Sumbula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rogerio Sumbula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında BSC YB U21

1 Ocak 2017 yılında Team Vaud U21

25 Şubat 2019 yılında FC Bulle

Rogerio Sumbula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rogerio Sumbula şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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