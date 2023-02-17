Robin Golliard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Golliard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Golliard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Golliard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Golliard 12 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Golliard Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Robin Golliard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 14 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Robin Golliard'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Golliard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Golliard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Golliard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Golliard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U21

14 Şubat 2019 yılında FC Bulle

Robin Golliard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Golliard şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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