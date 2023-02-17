Arnaud Morard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Morard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaud Morard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaud Morard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaud Morard 17 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaud Morard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnaud Morard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arnaud Morard'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnaud Morard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaud Morard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arnaud Morard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaud Morard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Sion U21

6 Şubat 2018 yılında FC Chippis

30 Haziran 2018 yılında FC Sion U21

22 Temmuz 2018 yılında FC Chippis

1 Ocak 2019 yılında Martigny-Sports

3 Ağu 2021 yılında FC Echallens

1 Temmuz 2022 yılında FC Bulle

Arnaud Morard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaud Morard şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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