Akin Demirtas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akin Demirtas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akin Demirtas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akin Demirtas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akin Demirtas 23 Şubat 2001 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Akın Demirtaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akin Demirtas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akin Demirtas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eynesil Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Eynesil Belediyespor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Akin Demirtas'nin Eynesil Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Akin Demirtas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akin Demirtas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Akin Demirtas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akin Demirtas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2018 yılında Samsunspor U19

30 Ağu 2020 yılında Çarşambaspor

17 Ağu 2022 yılında Eynesil Bld

Akin Demirtas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akin Demirtas şuan Eynesil Belediyespor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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