Alan Power kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Power Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Power adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Power Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Power 23 Ocak 1988 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Thomas Daniel Power şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Power Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Power, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Power'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alan Power Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Power isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Power Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Power futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Nottm Forest

1 Kasım 2007 yılında Grays Athletic FC

1 Şubat 2008 yılında Nottm Forest

1 Temmuz 2008 yılında Hartlepool Utd.

1 Temmuz 2010 yılında Rush. & Diamon.

6 Temmuz 2011 yılında Lincoln City

1 Temmuz 2017 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

Alan Power Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Power şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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