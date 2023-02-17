Kerr Mcinroy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerr Mcinroy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerr Mcinroy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerr Mcinroy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerr Mcinroy 31 Ağu 2000 tarihinde Dunfermline şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerr Mcinroy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerr Mcinroy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kerr Mcinroy'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kerr Mcinroy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerr Mcinroy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kerr Mcinroy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerr Mcinroy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

22 Eylül 2020 yılında Dunfermline A.

9 Mayıs 2021 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2021 yılında Celtic

30 Eylül 2021 yılında Airdrieonians

16 Ocak 2022 yılında Celtic

31 Ocak 2022 yılında Ayr United

1 Mayıs 2022 yılında Celtic

1 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

Kerr Mcinroy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerr Mcinroy şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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