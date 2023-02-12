Ash Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ash Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ash Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ash Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ash Taylor 2 Eylül 1990 tarihinde Bromborough şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Galler,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ashton John Taylor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ash Taylor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Ash Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ash Taylor'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ash Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ash Taylor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ash Taylor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ash Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tranmere Rovers

1 Ocak 2009 yılında Colwyn Bay

1 Mart 2009 yılında Tranmere Rovers

1 Temmuz 2014 yılında Aberdeen FC

5 Temmuz 2017 yılında Northampton

1 Temmuz 2019 yılında Aberdeen FC

7 Temmuz 2021 yılında FC Walsall

14 Ocak 2022 yılında Kilmarnock FC

Ash Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ash Taylor şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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