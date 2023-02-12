Liam Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Donnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Donnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Donnelly 7 Mart 1996 tarihinde Dungannon şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Kuzey İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Liam Francis Peadar Donnelly şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Donnelly Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Liam Donnelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Donnelly'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Donnelly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/liamdon22/

Liam Donnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Donnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Liam Donnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Donnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Fulham U21

31 Temmuz 2015 yılında Crawley Town

27 Ekim 2015 yılında FC Fulham U21

20 Ağu 2016 yılında Hartlepool Utd.

1 Temmuz 2018 yılında Motherwell FC

5 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

Liam Donnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Donnelly şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Liam Donnelly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dungannon Swifts

Kuzey İrlanda takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.