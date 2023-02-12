Joe Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Wright kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Wright ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Wright

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Wright 26 Şubat 1995 tarihinde Monk Fryston şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Galler,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph Harris Wright şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Wright Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Joe Wright, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Wright'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Wrightboyu ve yaşı kaç

Joe Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joe Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Huddersfield

9 Temmuz 2015 yılında Accrington St.

31 Mayıs 2016 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2016 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

Joe Wright kimdir

Joe Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Wright şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Huddersfield Town (2010-2013)

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Joe Wright nereli

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