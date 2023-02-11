Alan Schonfeld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Schonfeld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Schonfeld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Schonfeld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Schonfeld 31 Mayıs 1993 tarihinde Don Torcuato şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Rubén Schönfeld şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Schonfeld Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alan Schonfeld, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Schonfeld'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alan Schonfeld Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alan Schonfeld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alan Schonfeld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Schonfeld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2015 yılında Gimnasia (J)

31 Aralık 2015 yılında River Plate II

14 Ocak 2016 yılında Nueva Chicago

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

8 Ağu 2017 yılında Excursionistas

1 Temmuz 2019 yılında Real Pilar FC

2 Temmuz 2020 yılında CD Morón

1 Ocak 2023 yılında Almagro

Alan Schonfeld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Schonfeld şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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