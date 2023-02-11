Juan Jose Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Jose Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Jose Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Jose Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Jose Ramirez 17 Ağu 1991 tarihinde Bahía Blanca şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Jose Ramirez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Jose Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Jose Ramirez'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Jose Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Juan Jose Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Juan Jose Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Jose Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Liniers

1 Ocak 2015 yılında Tiro Federal

1 Ocak 2016 yılında Sol de América

1 Temmuz 2016 yılında Liniers

7 Ağu 2020 yılında Almagro

Juan Jose Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Jose Ramirez şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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