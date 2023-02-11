Leonardo Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonardo Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonardo Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonardo Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonardo Ferreyra 21 Ekim 1991 tarihinde San Salvador de Jujuy şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Martín Ferreyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonardo Ferreyra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Leonardo Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leonardo Ferreyra'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonardo Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonardo Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonardo Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonardo Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2013 yılında Olimpo

30 Haziran 2014 yılında Gimnasia (J)

14 Ağu 2020 yılında Instituto AC

1 Ocak 2022 yılında Almagro

Leonardo Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonardo Ferreyra şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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