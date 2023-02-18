Alejandro Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Martinez 12 Temmuz 1997 tarihinde González Catán şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Silvio Alejandro Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Martinez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alejandro Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alejandro Martinez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Alejandro Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alejandro Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlas

1 Temmuz 2019 yılında Barracas

24 Temmuz 2020 yılında Arg. de Merlo

2 Şubat 2021 yılında Def. Belgrano

15 Temmuz 2021 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Def. Belgrano

8 Şubat 2022 yılında Central Córdoba

3 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

Alejandro Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Martinez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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