Braian Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Braian Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Braian Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Braian Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Romero 15 Haziran 1991 tarihinde San Isidro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Braian Ezequiel Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Braian Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Braian Romero'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Braian Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/braianromero17/

Braian Romeroboyu ve yaşı kaç

Braian Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braian Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Braian Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Acassuso CF

14 Ocak 2015 yılında CA Colón

10 Ocak 2016 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2018 yılında Independiente

8 Şubat 2019 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2019 yılında Independiente

7 Ağu 2020 yılında Defensa

30 Haziran 2021 yılında Independiente

1 Temmuz 2021 yılında Defensa

7 Temmuz 2021 yılında River Plate

29 Temmuz 2022 yılında Internacional

2 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2023 yılında Internacional

Braian Romero kimdir

Braian Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Romero şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Braian Romero nereli

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