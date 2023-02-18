Jair Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jair Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jair Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jair Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jair Diaz 21 Ağu 1998 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jair Alberto Díaz Vázquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jair Diaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Jair Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jair Diaz'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jair Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jair Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jair Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jair Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2020 yılında Venados FC

30 Haziran 2021 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2021 yılında San Luis

30 Haziran 2022 yılında Tigres UANL

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Jair Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jair Diaz şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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