Lisandro Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lisandro Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lisandro Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lisandro Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lisandro Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lisandro Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lisandro Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lisandro Lopez 1 Eylül 1989 tarihinde Villa Constitución şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Lisandro Ezequiel López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lisandro Lopez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Lisandro Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lisandro Lopez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lisandro Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lichilopez2

http://www.instagram.com/lichalopez2/

Lisandro Lopezboyu ve yaşı kaç

Lisandro Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lisandro Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lisandro Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lisandro Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2010 yılında Arsenal Sarandí

10 Temmuz 2013 yılında Benfica

1 Eylül 2013 yılında Getafe

30 Haziran 2014 yılında Benfica

15 Ocak 2018 yılında Inter

30 Haziran 2018 yılında Benfica

8 Ağu 2018 yılında Genoa

29 Ocak 2019 yılında Benfica

30 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

31 Aralık 2019 yılında Benfica

1 Ocak 2020 yılında Boca Juniors

24 Ocak 2022 yılında Club Tijuana

Lisandro Lopez kimdir

Lisandro Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lisandro Lopez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Lisandro Lopez nereli

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