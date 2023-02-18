Alexis Canelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Canelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexis Canelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexis Canelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexis Canelo 3 Şubat 1992 tarihinde San Miguel de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Alexis Canelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexis Canelo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Alexis Canelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexis Canelo'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexis Canelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alexis_canelo_25/

Alexis Canelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexis Canelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexis Canelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexis Canelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2015 yılında Quilmes

2 Ocak 2016 yılında Chiapas FC

1 Temmuz 2016 yılında Puebla FC

30 Haziran 2017 yılında Chiapas FC

1 Temmuz 2017 yılında Toluca

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Alexis Canelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexis Canelo şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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