Everardo Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everardo Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everardo Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everardo Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everardo Rubio 24 Aralık 1996 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jesús Everardo Rubio Quintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everardo Rubio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pan American Calcio yapmaktadır. Everardo Rubio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Everardo Rubio'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Everardo Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Everardo Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Everardo Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everardo Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Mayıs 2019 yılında Tacoma Defiance

2 Ocak 2020 yılında Switchbacks FC

5 Şubat 2021 yılında Chalatenango

1 Temmuz 2021 yılında Santos FC

31 Aralık 2021 yılında Chalatenango

1 Ocak 2022 yılında Santos FC

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2023 yılında Santos FC

Everardo Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everardo Rubio şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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