Felipe Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Felix 1 Eylül 2000 tarihinde Los Mochis şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Félix Ontiveros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Felix Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TEAM-VP yapmaktadır. Felipe Felix, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Felix'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Felix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Felix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dorados II

1 Temmuz 2020 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2021 yılında Dorados II

1 Temmuz 2021 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2022 yılında Querétaro FC

1 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

Felipe Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Felix şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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