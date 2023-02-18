Antonio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Rodriguez 4 Temmuz 1992 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Antonio Rodríguez Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Antonio Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Rodriguez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Antonio Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chivas Rayadas

1 Temmuz 2011 yılında Tiburones Rojos

30 Haziran 2012 yılında Chivas Rayadas

2 Temmuz 2012 yılında Chivas

1 Ocak 2017 yılında León

30 Haziran 2017 yılında Chivas

1 Temmuz 2017 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2017 yılında Chivas

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2019 yılında Chivas

1 Ocak 2022 yılında Querétaro FC

31 Aralık 2022 yılında Chivas

1 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

Antonio Rodriguez kimdir

Antonio Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Rodriguez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Antonio Rodriguez nereli

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