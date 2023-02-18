Joaquin Montecinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Montecinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joaquin Montecinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joaquin Montecinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joaquin Montecinos 7 Aralık 1995 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joaquín Alberto Montecinos Naranjo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joaquin Montecinos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mundo Futuro Chile yapmaktadır. Joaquin Montecinos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joaquin Montecinos'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joaquin Montecinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joaquin Montecinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joaquin Montecinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joaquin Montecinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında La Serena

9 Ocak 2019 yılında San Luis

1 Ocak 2020 yılında Melipilla

5 Kasım 2020 yılında Audax Italiano

1 Şubat 2022 yılında Club Tijuana

31 Aralık 2022 yılında Audax Italiano

1 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

Joaquin Montecinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joaquin Montecinos şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Joaquin Montecinos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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