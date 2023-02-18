Federico Lertora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Lertora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Lertora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Lertora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Lertora 1 Temmuz 1990 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Eduardo Lértora şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Lertora Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Federico Lertora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Lertora'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Lertora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Lertora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Federico Lertora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Lertora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Ferro

1 Ocak 2012 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2015 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2016 yılında Belgrano

23 Temmuz 2019 yılında CA Colón

13 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Federico Lertora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Lertora şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.