Federico Lertora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Lertora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Lertora kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Lertora ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Federico Lertora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Lertora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Lertora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Lertora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Lertora 1 Temmuz 1990 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Federico Eduardo Lértora şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Lertora Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Federico Lertora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Lertora'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Lertoraboyu ve yaşı kaç

Federico Lertora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Lertora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Federico Lertora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Lertora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Ferro

1 Ocak 2012 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2015 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2016 yılında Belgrano

23 Temmuz 2019 yılında CA Colón

13 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Federico Lertora kimdir

Federico Lertora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Lertora şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Lertora nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Joaquin Montecinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Montecinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joaquin Montecinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joaquin Montecinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Livakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Livakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dominik Livakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominik Livakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Carlos Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Kilibarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kilibarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Kilibarda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Kilibarda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!