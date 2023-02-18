Carlos Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Valenzuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Valenzuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Valenzuela 22 Nisan 1997 tarihinde Santiago del Estero şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Fernando Valenzuela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Valenzuela Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlos Valenzuela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Valenzuela'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Valenzuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Valenzuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Valenzuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Valenzuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Racing Club II

23 Temmuz 2016 yılında Nueva Chicago

31 Temmuz 2017 yılında Racing Club II

5 Temmuz 2018 yılında Barracas C.

7 Ağu 2020 yılında Famalicão

30 Haziran 2021 yılında Barracas C.

1 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

Carlos Valenzuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Valenzuela şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Valenzuela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 21 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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