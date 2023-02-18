Lucas Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Rodriguez 27 Nisan 1997 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Ariel Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Rodriguez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Lucas Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Rodriguez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LuquiiRodriguez

Lucas Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Estudiantes

1 Ocak 2019 yılında D.C. United

31 Aralık 2019 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2021 yılında Club Tijuana

Lucas Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Rodriguez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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