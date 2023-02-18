Leonel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leonel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leonel Lopez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leonel Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonel Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonel Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonel Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonel Lopez 24 Mayıs 1994 tarihinde Zacoalco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Leonel López González şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonel Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vsible yapmaktadır. Leonel Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonel Lopez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonel Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leolg10/

Leonel Lopezboyu ve yaşı kaç

Leonel Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonel Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leonel Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonel Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında León II

1 Temmuz 2014 yılında León

1 Ocak 2018 yılında Toluca

30 Haziran 2018 yılında León

1 Ocak 2019 yılında Toluca

17 Temmuz 2019 yılında América

31 Aralık 2019 yılında Toluca

3 Ocak 2020 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

Leonel Lopez kimdir

Leonel Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonel Lopez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Leonel Lopez nereli

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