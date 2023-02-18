Jonathan Orozco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Orozco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Orozco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Orozco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Orozco 12 Mayıs 1986 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Emmanuel Orozco Domínguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Orozco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Jonathan Orozco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jonathan Orozco'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Orozco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jona_orozco

http://www.instagram.com/jona_spider1/

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Jonathan Orozco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Orozco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jonathan Orozco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Orozco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Cobras

30 Haziran 2005 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2006 yılında Monterrey

1 Ocak 2017 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2020 yılında Club Tijuana

Jonathan Orozco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Orozco şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Jonathan Orozco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 1 numaralı formasıyla 25 Şubat 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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