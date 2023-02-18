Lucas Cavallini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Cavallini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Cavallini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Cavallini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Cavallini 28 Aralık 1992 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kanada,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Daniel Cavallini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Cavallini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Cavallini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Cavallini'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Cavallini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Cavallini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Cavallini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Cavallini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nacional

1 Temmuz 2012 yılında Juventud

30 Haziran 2013 yılında Nacional

12 Ocak 2014 yılında CA Fénix

31 Temmuz 2015 yılında Nacional

1 Ağu 2015 yılında CA Fénix

10 Ocak 2017 yılında Peñarol

22 Ağu 2017 yılında Puebla FC

30 Haziran 2018 yılında Peñarol

1 Temmuz 2018 yılında Puebla FC

1 Ocak 2020 yılında Vancouver

1 Şubat 2023 yılında Club Tijuana

Lucas Cavallini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Cavallini şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucas Cavallini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Uruguay (CAN), Club Nacional

Kanada takımında 9 numaralı formasıyla 16 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 18 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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