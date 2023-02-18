Eduardo Armenta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Armenta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Armenta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Armenta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Armenta 16 Aralık 2001 tarihinde Culiacán Rosales şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Alonso Armenta Palma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Armenta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eduardo Armenta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Eduardo Armenta'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eduardo Armenta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Armenta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eduardo Armenta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Armenta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tijuana U20

1 Temmuz 2022 yılında Dorados Sinaloa

31 Aralık 2022 yılında Tijuana U20

1 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

Eduardo Armenta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Armenta şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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