Nicolas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nicolas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nicolas Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nicolas Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Diaz 20 Mayıs 1999 tarihinde San Ramón şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Andrés Díaz Huincales şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Diaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Nicolas Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nicolas Diaz'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nicolas Diazboyu ve yaşı kaç

Nicolas Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nicolas Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Palestino

16 Ocak 2020 yılında Monarcas Morelia

17 Ocak 2020 yılında Palestino

30 Haziran 2020 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Nicolas Diaz kimdir

Nicolas Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Diaz şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Nicolas Diaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Şili takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Nicolas Diaz nereli

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