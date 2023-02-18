Francisco Contreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Contreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Contreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Contreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Contreras 16 Mayıs 1999 tarihinde Culiacán şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Contreras Báez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Contreras Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Francisco Contreras, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Francisco Contreras'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Francisco Contreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Contreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Francisco Contreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Contreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dorados II

1 Temmuz 2018 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2020 yılında FC Juárez

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Francisco Contreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Contreras şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.