Jose Juan Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Juan Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Juan Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Juan Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Juan Vazquez 14 Mart 1988 tarihinde Celaya şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Juan Vázquez Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Juan Vazquez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cesifut yapmaktadır. Jose Juan Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Juan Vazquez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Juan Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Juan Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Juan Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Juan Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Celaya

1 Ocak 2012 yılında León

1 Temmuz 2016 yılında Chivas

1 Ocak 2018 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2020 yılında Chivas

1 Ocak 2021 yılında Toluca

1 Ocak 2022 yılında Club Tijuana

Jose Juan Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Juan Vazquez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Jose Juan Vazquez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika takımında 21 numaralı formasıyla 30 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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