Rodrigo Godinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Godinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Godinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Godinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Godinez 21 Eylül 1992 tarihinde Zamora şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Godínez Orozco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Godinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Godinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Godinez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Godinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Godinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Godinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Godinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atlas II

1 Temmuz 2011 yılında CA Morelia II

1 Temmuz 2013 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2015 yılında Atlas

31 Aralık 2015 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2016 yılında Tiburones Rojos

30 Haziran 2016 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2016 yılında ara verdi

31 Aralık 2016 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2017 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2018 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

1 Ocak 2019 yılında Leones Negros

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Rodrigo Godinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Godinez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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