Rodrigo Godinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Godinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rodrigo Godinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rodrigo Godinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rodrigo Godinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Godinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Godinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Godinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Godinez 21 Eylül 1992 tarihinde Zamora şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo Godínez Orozco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Godinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rodrigo Godinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Godinez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Godinezboyu ve yaşı kaç

Rodrigo Godinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Godinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Rodrigo Godinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Godinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atlas II

1 Temmuz 2011 yılında CA Morelia II

1 Temmuz 2013 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2015 yılında Atlas

31 Aralık 2015 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2016 yılında Tiburones Rojos

30 Haziran 2016 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2016 yılında ara verdi

31 Aralık 2016 yılında Monarcas Morelia

1 Ocak 2017 yılında Lobos BUAP

30 Haziran 2018 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2018 yılında Lobos BUAP

1 Ocak 2019 yılında Leones Negros

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Rodrigo Godinez kimdir

Rodrigo Godinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Godinez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atotonilco FC (2008-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rodrigo Godinez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Edgar Alaffita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Alaffita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edgar Alaffita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Alaffita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josip Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josip Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arijan Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Ademi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arijan Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Ademi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!