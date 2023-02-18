Ricardo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ricardo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ricardo Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ricardo Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ricardo Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ricardo Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ricardo Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ricardo Diaz 30 Ağu 1995 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ricardo Díaz Quirarte şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ricardo Diaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ricardo Diaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ricardo Diaz'nin Club Tijuana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ricardo Diazboyu ve yaşı kaç

Ricardo Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ricardo Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ricardo Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ricardo Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Cruz Azul U17

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2015 yılında Querétaro II

1 Ocak 2018 yılında Querétaro U20

1 Temmuz 2018 yılında Cimarrones

1 Temmuz 2020 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2021 yılında Querétaro FC

30 Haziran 2022 yılında Dorados Sinaloa

1 Ocak 2023 yılında Club Tijuana

Ricardo Diaz kimdir

Ricardo Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ricardo Diaz şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Ricardo Diaz nereli

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