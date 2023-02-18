İsmael Govea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Govea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmael Govea kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmael Govea ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsmael Govea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmael Govea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmael Govea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmael Govea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmael Govea 20 Şubat 1997 tarihinde Buenavista şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ismael Govea Solorzano şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmael Govea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. İsmael Govea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmael Govea'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmael Goveaboyu ve yaşı kaç

İsmael Govea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmael Govea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsmael Govea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmael Govea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atlas U17

1 Temmuz 2015 yılında Atlas U20

1 Temmuz 2018 yılında Atlas

10 Temmuz 2020 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2023 yılında Santos Laguna

İsmael Govea kimdir

İsmael Govea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmael Govea şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Limoneros de Apatzingán (-2014)

İsmael Govea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmael Govea nereli

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