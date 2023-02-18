Kevin Castaneda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Castaneda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Castaneda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Castaneda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Castaneda 28 Ekim 1999 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Castañeda Vargas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Castaneda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROMOFUT yapmaktadır. Kevin Castaneda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Castaneda'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kevin Castaneda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Castaneda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kevin Castaneda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Castaneda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Toluca U20

1 Temmuz 2020 yılında Toluca

1 Temmuz 2022 yılında Club Tijuana

Kevin Castaneda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Castaneda şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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