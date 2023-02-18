Misael Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Misael Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Misael Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Misael Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Misael Dominguez 27 Ekim 1999 tarihinde Saltillo şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Josué Misael Domínguez González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Misael Dominguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Misael Dominguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Tijuana futbol takımında oynamaktadır. Club Tijuana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Misael Dominguez'nin Club Tijuana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Misael Dominguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/misaeldominguez14/

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Misael Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Misael Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Misael Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Misael Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Monterrey II

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul

31 Aralık 2018 yılında Monterrey II

1 Ocak 2019 yılında CD Cruz Azul

1 Temmuz 2021 yılında Club Tijuana

Misael Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Misael Dominguez şuan Club Tijuana takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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