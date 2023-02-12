Alex Jeanes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Jeanes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Jeanes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Jeanes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Jeanes 19 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Jeanes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alex Jeanes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alex Jeanes'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Jeanes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alex Jeanes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Jeanes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Jeanes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2021 yılında Ayr United

10 Temmuz 2021 yılında Girvan FC

16 Mayıs 2022 yılında Ayr United

Alex Jeanes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Jeanes şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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