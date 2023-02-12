Carter Jenkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carter Jenkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carter Jenkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carter Jenkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carter Jenkins 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carter Jenkins Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carter Jenkins, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carter Jenkins'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Carter Jenkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Carter Jenkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carter Jenkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carter Jenkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ayr United

Carter Jenkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carter Jenkins şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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