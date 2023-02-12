Paul Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Smith 30 Nisan 2002 tarihinde Cumnock şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya,Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Smith Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Smith, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Smith'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ayr United Res.

1 Temmuz 2021 yılında Ayr United

31 Ağu 2021 yılında Cumnock

28 Ocak 2022 yılında Ayr United

Paul Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Smith şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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