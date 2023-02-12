Jordan Houston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Houston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jordan Houston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jordan Houston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jordan Houston 28 Ocak 2000 tarihinde East Kilbride şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jordan Houston Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Jordan Houston, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jordan Houston'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jordan Houston Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jordanhousty/

Jordan Houston Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jordan Houston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jordan Houston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jordan Houston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

21 Şubat 2019 yılında Airdrieonians

5 Mayıs 2019 yılında Rangers II

30 Ağu 2019 yılında Ayr United

22 Ocak 2020 yılında Rangers II

23 Ocak 2020 yılında Ayr United

Jordan Houston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jordan Houston şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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