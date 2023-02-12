Dario Viviani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Viviani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Viviani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Viviani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Viviani 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Viviani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Viviani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Viviani'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dario Viviani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dario Viviani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dario Viviani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Viviani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ayr United

Dario Viviani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Viviani şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.