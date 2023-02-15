Alexander Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Johansson 27 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Johansson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Alexander Johansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 18 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alexander Johansson'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2015 yılında Malmö FF U17

1 Temmuz 2016 yılında Halmstad U17

1 Haziran 2017 yılında Halmstad U19

18 Temmuz 2018 yılında Halmstads BK

Alexander Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Johansson şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.