Malte Pahlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Pahlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malte Pahlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malte Pahlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malte Pahlsson 2 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Malte Påhlsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malte Pahlsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Malte Pahlsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Malte Pahlsson'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Malte Pahlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malte Pahlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malte Pahlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malte Pahlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IS Halmia

1 Ocak 2019 yılında Halmstads BK

Malte Pahlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malte Pahlsson şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malte Pahlsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IS Halmia

İsveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 14 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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