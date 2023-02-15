Gabriel Wallentin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Wallentin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Wallentin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Wallentin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Wallentin 3 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Wallentin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Gabriel Wallentin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Gabriel Wallentin'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Wallentin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gabriel Wallentin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gabriel Wallentin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Wallentin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Halmstad U19

1 Ocak 2019 yılında Halmstads BK

8 Ocak 2021 yılında Skövde AIK

30 Kasım 2021 yılında Halmstads BK

13 Ocak 2022 yılında Skövde AIK

30 Kasım 2022 yılında Halmstads BK

Gabriel Wallentin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Wallentin şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gabriel Wallentin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Halmstads BK (-2018)

Schweden U15 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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