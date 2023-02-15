Phil Ofosu Ayeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Ofosu Ayeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Phil Ofosu Ayeh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Phil Ofosu Ayeh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Phil Ofosu Ayeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phil Ofosu Ayeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Phil Ofosu Ayeh

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Phil Ofosu Ayeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Phil Ofosu Ayeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Phil Ofosu Ayeh 15 Eylül 1991 tarihinde Moers şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Gana,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Philemon Ofosu-Ayeh şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Phil Ofosu Ayeh Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Phil Ofosu Ayeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 13 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Phil Ofosu Ayeh'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Phil Ofosu Ayeh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ofosuayeh17/

Phil Ofosu Ayehboyu ve yaşı kaç

Phil Ofosu Ayeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Phil Ofosu Ayeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Phil Ofosu Ayeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Phil Ofosu Ayeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında SV Wilhelm. U17

1 Temmuz 2007 yılında VfB Oldenb. U17

1 Temmuz 2008 yılında VfB Oldenb. U19

1 Temmuz 2009 yılında Wilhelmshaven

1 Temmuz 2011 yılında Rot-Weiß Erfurt

18 Temmuz 2013 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2014 yılında VfR Aalen

1 Temmuz 2015 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2017 yılında Wolverhampton

31 Ağu 2018 yılında Hansa Rostock

30 Ocak 2019 yılında Wolverhampton

31 Ocak 2019 yılında Würzb. Kickers

30 Haziran 2019 yılında Wolverhampton

22 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

13 Şubat 2021 yılında Halmstads BK

Phil Ofosu Ayeh kimdir

Phil Ofosu Ayeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Phil Ofosu Ayeh şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfL Wilhelmshaven (2002-2005), SV Wilhelmshaven (2005-2007), VfB Oldenburg (2007-2009)

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Phil Ofosu Ayeh nereli

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