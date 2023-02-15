Taulant Parallangaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taulant Parallangaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taulant Parallangaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taulant Parallangaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taulant Parallangaj 12 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taulant Parallangaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Flow Sports AB yapmaktadır. Taulant Parallangaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Taulant Parallangaj'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Taulant Parallangaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taulant Parallangaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taulant Parallangaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taulant Parallangaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Halmstad U19

8 Ocak 2022 yılında Halmstads BK

Taulant Parallangaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taulant Parallangaj şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taulant Parallangaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Halmstads BK (-2021)

İsveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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