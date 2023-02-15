Erik Ahlstrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Ahlstrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Ahlstrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Ahlstrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Ahlstrand 14 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Ahlstrand Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Erik Ahlstrand, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Erik Ahlstrand'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Ahlstrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erik Ahlstrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erik Ahlstrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Ahlstrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Halmstad U19

8 Ocak 2019 yılında Halmstads BK

Erik Ahlstrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Ahlstrand şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Halmstads BK (-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.