Joel Allansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Allansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Allansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Allansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Allansson 3 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Allansson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Joel Allansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 12 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Joel Allansson'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Allansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joel Allansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Allansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Allansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında IFK Göteborg

1 Ocak 2015 yılında Randers

12 Ocak 2019 yılında Halmstads BK

Joel Allansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Allansson şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joel Allansson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nybro IF, IFK Göteborg (-2010)

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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